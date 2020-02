Jordi Évole regresa a la televisión con 'Lo de Évole', una serie documental sobre la prisión en España. Un programa inspirado en el mítico 'Cuerda de Presos' de Jesús Quintero, el programa que mostró la realidad de las cárceles sin tapujos.

En la actualidad, Évole ha encontrado muchas trabas para poder grabar en el interior de las prisiones, algo que no les ocurrió a Quintero y su equipo. El periodista Juan Luis Gallego ha explicado en una entrevista cómo era trabajar en esa época.

"Desde instituciones penitenciarias se nos dieron muchas facilidades, para los presos era una propuesta, les dijimos va a venir Quintero para hacer unas entrevistas, íbamos improvisando, en algunas cárceles se ofrecían a contar su historia cuando estábamos allí", explica.

Gallego explica que podían deambular por dentro de las prisiones casi con total libertad, algo que a Évole no se le ha permitido ahora. "Recuerdo haber estado haciendo tiempo mientras esperaba el avión jugando al pin pon con alguno de ellos, recuerdo cómo nos jaleaban, como le jaleaban a él para picarle", relata.

"Me enseñaban sus plantas o me enseñaban su celda. Estuvimos pateando durante tres meses en 30 o 40 cárceles viendo a 70 u 80 presos y sin parar. Quintero se quedó encantado con el programa, fue muy curioso. No sé si se emitió en una hora buena pero si no hubiera tenido mucho más eco", apunta.

El responsable de que pudieran entrar en las prisiones fue de Belloch. Gallego señala que era "un juez progresista, con ganas de hacer cosas" y que "el equipo de instituciones penitenciarias también tenía ganas de abrir ese mundo tan desconocido a la gente".

José Ramón Gómez Prieto estuvo en la cárcel por insumisión, un delito que no existe actualmente. Él fue entrevistado por Jesús Quintero en el programa 'Cuerda de Presos' y ahora Jordi Évole ha querido encontrarse con él años después.

Jordi Évole también ha entrevistado Alfredo Evangelista, quién fue entrevistado en los 90 por Jesús Quintero desde dentro de la cárcel. El boxeador ha confesado que cayó en el pozo por "las malas juntas".

Tras largos días intentando dar con Jesús Quintero, presentador de 'Cuerda de Presos', programa en el que se ha inspirado Jordi Évole, el presentador se ha desplazado hasta la puerta de su casa. Allí le ha llamado por teléfono. "Estoy aquí, cerquita de tu casa. ¿Tú estás en tu casa? Bueno, es que estoy en la puerta de tu casa. ¿Tú puedes salir un momento?", le ha preguntado.