Juan Alberto Belloch, ministro de Interior en el gobierno de Felipe González, abrió las cárceles para que Jesús Quintero pudiese entrevistar a los presos. Ahora, el actual ministro, Grande-Marlaska, se lo ha impedido a Évole.

Belloch explica en 'Lo de Évole' que Fernando Grande-Marlaska fue alumno suyo, algo que el presentador ha aprovechado para pedirle que le convenza.

"Están las cosas muy complicadas, hace falta tener mucho valor político para adoptar decisiones que rápidamente sean maltratadas con mala literatura no rosa, sino marrón, de suciedad. Está todo muy complicado y adoptar decisiones tan fuertes como esa para un ministro de Interior en este momento es complicarse la vida mucho", ha señalado Belloch.

Además ha hecho una reflexión sobre el estado de los Derechos Humanos en la actualidad: "No corren buenos tiempos para las políticas de Derechos Humanos. No están de moda si quieres decir esa frivolidad. No están, no toca".

"Las palabras principales del discurso no incluyen solidaridad, libertad, justicia. Justicia ya sería demasiado. En fin, eso está ocurriendo", ha explicado, provocando la reacción de Évole: "Pues vaya mierda me sale decir". "Yo no quiero decirlo, pero la verdad es que lo pienso", ha señalado el exministro.

El exministro Belloch también se ha mostrado favorable a poder realizar una entrevista a Oriol Junqueras desde prisión. "Me parece que es un hombre que tiene cosas que decir y que puede hacer cosas para acabar con un conflicto", ha señalado.

Además, Jordi Évole ha entrevistado Alfredo Evangelista, quién fue entrevistado en los 90 por Jesús Quintero desde dentro de la cárcel. El boxeador ha confesado que cayó en el pozo por "las malas juntas".

Tras largos días intentando dar con Jesús Quintero, presentador de 'Cuerda de Presos', programa en el que se ha inspirado Jordi Évole, el presentador se ha desplazado hasta la puerta de su casa. Allí le ha llamado por teléfono. "Estoy aquí, cerquita de tu casa. ¿Tú estás en tu casa? Bueno, es que estoy en la puerta de tu casa. ¿Tú puedes salir un momento?", le ha preguntado.

Javier Salvago, guionista de Jesús Quintero, ha desvelado en 'Lo de Évole' cómo surgieron los silencios en sus entrevistas, un sello personal del periodista que ya se ha convertido en un icono. "Los silencios dependían también mucho de lo que respondía el otro. A veces de lo blanco que se pusiera", ha explicado Salvago, creando gran sorpresa en Évole: "¿Los míticos silencios son de quedarse en blanco?".