José Ramón Gómez Prieto estuvo en la cárcel por insumisión, un delito que no existe actualmente. Él fue entrevistado por Jesús Quintero en el programa 'Cuerda de Presos' y ahora Jordi Évole ha querido encontrarse con él años después.

El activista explica que su entrevista "no les llegó a hacer mucha gracia" a los responsables de la cárcel: "El director el día concreto que se estaba grabando la entrevista andaba por ahí fuera, me dio la impresión como cuando está uno esperando en la sala de partos, que está allí con el cigarro. Me dio un poco esa impresión, que andaba un poco nervioso. Tenían miedo".

Gómez Prieto explica que cree que "una de las peores cosas que le puede pasar a la cárcel es que se hable de ella o que se traslade un poco lo que sucede muros para dentro": "En ese sentido es muy vulnerable. Cuanto menos se hable, mejor".

"Por cómo están montadas las cosas, hay determinado grupo de población que tiene todas las papeletas para pasar por ahí. Por nacer en esta familia, en este barrio tienes tantas posibilidades que me parece súper injusto. Encima cada vez va peor", señala.

"Tú estuviste en la cárcel por un delito que ya no es delito. ¿Puede ser que haya también ahora delitos que no serán delito de aquí a unos años?", le ha preguntado Évole, una cuestión en la que José Ramón ha enfatizado mucho: "Creo que va a haber cosas que no son delito que serán delito. Con esto de la ley mordaza y estas historias de delitos de opinión. Vamos para atrás, como un mayor control social".

Otros momentos destacados...

Jordi Évole también ha entrevistado Alfredo Evangelista, quién fue entrevistado en los 90 por Jesús Quintero desde dentro de la cárcel. El boxeador ha confesado que cayó en el pozo por "las malas juntas".

Tras largos días intentando dar con Jesús Quintero, presentador de 'Cuerda de Presos', programa en el que se ha inspirado Jordi Évole, el presentador se ha desplazado hasta la puerta de su casa. Allí le ha llamado por teléfono. "Estoy aquí, cerquita de tu casa. ¿Tú estás en tu casa? Bueno, es que estoy en la puerta de tu casa. ¿Tú puedes salir un momento?", le ha preguntado.

Javier Salvago, guionista de Jesús Quintero, ha desvelado en 'Lo de Évole' cómo surgieron los silencios en sus entrevistas, un sello personal del periodista que ya se ha convertido en un icono. "Los silencios dependían también mucho de lo que respondía el otro. A veces de lo blanco que se pusiera", ha explicado Salvago, creando gran sorpresa en Évole: "¿Los míticos silencios son de quedarse en blanco?".