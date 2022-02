"En verdad tenía millones de visitas al principio muy rápido, pero yo no cogí dinero", explica Morad a Jordi Évole sobre sus inicios como rapero, donde, incluso, llegó a rechazar una oferta económica muy jugosa de una discográfica.

"Me cogió Sony, de estudio, una persona de Sony España y me quisieron firmar. Eso eran mis principios, no llevaba ni tres canciones", recuerda el rapero, que señala que le querían firmar "dos álbumes" por "60.000 euros". Entonces el joven tenía solo 19 años. "El niño puede caer en la tentación y firmar el papel", afirma Morad, que, sin embargo, él no firmó. "Porque yo sabía que 60.000 euros los iba a hacer yo solo", reconoce el artista, una muestra de orgullo que sorprende a Jordi Évole. Puedes conocer más detalles en el vídeo de arriba.

Morad sorprende a Jordi Évole al desvelar el dinero que gana

¿Cómo funciona el éxito de Morad sin tener ningún disco? El rapero desvela a Jordi Évole en este vídeo cómo ha conseguido cobrar más que un futbolista de Primera División en un año.