"Mi música lo bueno que tiene es que no tiene raza. La escuchan un español, un marroquí y un latino y los tres la bailan. Y es lo que siempre he querido", reflexiona Morad sobre la diversidad cultural de sus canciones. Además, el joven recuerda cómo en su primera gira por España no ganó nada de dinero porque se llevó a todos sus amigos, incluso a Beni, que "estaba en busca y captura".

Pero, ¿cómo funciona este tipo de negocio en el que sin salir en medios de comunicación se ha convertido en un exitoso rapero internacional? "Tu música no la puedes encontrar en un disco editado", afirma Jordi Évole, que le pregunta cuánto dinero representa colgar en Youtube o Spotify como él hace. "Es verdad que he ganado mucho dinero. Más que un jugador de Primera", confiesa Morad, que deja alucina a Jordi Évole al desvelar que en un año ha cobrado "un millón y algo" sin ni siquiera sacar un disco al mercado. Pero, entonces, ¿de qué ha cobrado? Morad lo desvela en el vídeo principal de esta noticia.