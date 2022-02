Morad muestra desde una azotea a Jordi Évole dónde vivía en la calle Florida. Ahora que es un rapero de éxito, ¿se siente el puto amo en su barrio? "Aquí es donde me siento que no, fuera en otro sitios sí me lo dicen, pero aquí no me siento el puto amo porque hasta el niño más pequeño tiene más valor que yo porque se despierta a las 8 se la mañana viviendo aquí y quiere estudiar", afirma el rapero.

Además, Morad analiza en este vídeo la letra prosistema de una de sus canciones en las que reivindica pagar a Hacienda.