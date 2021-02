Jordi Évole pregunta a José María Aznar por su 'España va bien', una frase que el ex presidente del Gobierno hizo famosa, pero ¿de dónde sale? Aznar desvela los entresijos de esa conocida frase a Jordi Évole, al que explica que "la cuestión es que esa frase funcionó bien, pero lo importante es que era verdad".

Sin embargo, el periodista le pregunta por "la economía interna de su partido", algo que Évole afirma que no sabe "si la gestionaron tan bien": "En unas semanas, tiene que ir a declarar como testigo en el juicio de la Caja B del Partido Popular que, según Luis Bárcenas, existía desde el año 1982. Bárcenas fue, como sabe, gerente y tesorero del Partido Popular".

"¿Le consta esa caja B?", insiste Évole a Aznar, al que le recuerda que "lo de la caja B no solo lo dice Luis Bárcenas": "En el año 2018, en la primera sentencia sobre el caso Gürtel, la Audiencia Nacional consideró la existencia de una caja B en el PP, al menos desde el año 89, un año antes de que Aznar llegase a la presidencia del PP". "No he conocido semejantes cosas. Si lo hubiese conocido, las hubiese evitado", afirma tajante Aznar, que señala que "cualquier acto de corrupción" le "parece, sinceramente, inaceptable".

"Los que he conocido, los he corregido de manera absolutamente drástica y, por lo tanto, que puedan haber cometido algunas personas algún tipo de acción irregular, es posible, pero que eso se extienda a toda una organización, como se pretende, seguir haciendo una especie de causa general en contra del PP me parece, absolutamente injusto e inaceptable", critica el ex presidente del Gobierno, quien reivindica "la historia del PP", la cual dice que "tiene más luces que sombras".

Por su parte, Jordi Évole insiste en que "el Tribunal Supremo, después de revisar la sentencia de la Audiencia Nacional, certifica que la caja B del partido consistía en una estructura financiera y contable, paralela a la oficial, al menos, desde el año 89 y era plenamente acreditada". Una información que Aznar también insiste en que desconocía. "Si me preguntas si tengo algo de qué avergonzarme, la respuesta es que no y si de haberlo conocido, lo hubiese corregido, la respuesta es que sí", señala Aznar. Puedes ver al completo en el vídeo sus palabras, en las que niega haber tenido cualquier información sobre las irregularidades financieras por las que el PP está siendo investigado y juzgado.