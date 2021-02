Jordi Évole pregunta a José María Aznar por los casos de corrupción por los que está siendo investigado el Partido Popular. El periodista recuerda que "en su escrito a la Fiscalía, el señor Bárcenas habla de personas con nombres y apellidos con complementos salariales con dinero negro durante la etapa en la que él era el tesorero".

Además, Évole señala que, entre estos nombres, se encuentra "el de Mariano Rajoy" después de que se despejara la incógnita "de quién era M Rajoy". También están Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rato... "¿Era conocedor de algo de esto?", pregunta Évole a Aznar, quien insiste que él no ha recibido "un sobresueldo nunca". Pero, ¿era conocedor de que otros lo recibieran? El ex presidente del Gobierno contesta en el vídeo principal de esta noticia donde confiesa que no pondría la mano en el fuego por nadie.