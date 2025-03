Maruja Torres, sobre sus dos abortos voluntarios: "Con el dinero que gané en el casino de Cannes me lo pude pagar"

Como dos viejos amigos que se reencuentran en un bar para hablar de sus cosas, Maruja Torres y Jordi Évole charlaban de los aspectos más profundos del ser humano en esta entrevista de 'Lo de Évole' de 2023. "¿Tú crees en el amor?", le preguntaba de pronto el entrevistador. "Yo, personalmente, te diría que creo en la pasión para mí, pero que el amor de larga duración, para mí, es la amistad y yo, eso, con una pareja, no lo he tenido".

La periodista reconocía que si hubiese tenido marido, pareja o hijos, no podría haber tenido la trayectoria y la repercusión profesional que ha alcanzado. "Las mujeres, por suerte o por desgracia, parimos. Estoy deseando que podáis parir vosotros, y si puede ser por el pito, mejor", aseguraba entre risas, hablando muy en serio.

Para ella, "parir no es una condena". "Lo que sí es una condena es lo que te quita", reflexionaba. "Tener hijos es una belleza y la vida tiene que continuar; yo no, pero los otros sí. Cada cual puede elegir su destino", defendía, para después asegurar que no tiene "instinto maternal". "Yo he abortado voluntariamente dos veces", cuando "era una cosa que solo se podían permitir los ricos o los que pedían un préstamo".

Ella llegó a pedir que le adelantaran el sueldo para poder irse a abortar. "La primera vez fue en el festival de Cannes, donde llegué para hacer un reportaje". Después fue al Casino para jugar y ganó unas 60.000 pesetas. Con la mitad, se fue a Londres. "Imagínate que yo tengo a ese niño que no deseaba, pero que lo hubiera querido si lo hubiera tenido. Me hubiera dedicado a él y a lo mejor hubiera sido una mala madre en vez de una buena periodista", sentenciaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2023 que laSexta vuelve a emitir este domingo.