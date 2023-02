Maruja Torres, una de las figuras más singulares del periodismo que proclama su amor a la profesión y reivindica con orgullo la vejez, ha decidido viajar a Roma junto a Jordi Évole.

Durante su estancia en la capital italiana junto al periodista, Maruja Torres ha mostrado su lado más íntimo y se ha abierto en canal con él. Ganadora de los premios Planeta y Nadal, la escritora ha sido corresponsal en el Líbano y ha trabajado para medios como la revista 'Garbo' y 'Fotogramas'.

Ahora, en este programa recuerda su trayectoria profesional, analiza cómo es el periodismo actual y desvela algunos de los momentos personales más duros que ha tenido que vivir.

Maruja Torres habla abiertamente de los episodios más oscuros de su infancia

"Mi padre era un maltratador que se marchó y nos dejó". La periodista recuerda algunos de los episodios más duros que tuvo que vivir durante su infancia, reconociendo cómo le afectó que su padre le abandonase. Además, destaca cómo aquellos episodios la convirtieron "en una profesional", porque aprendió a desdoblarse.

Así vivió Maruja Torres en primera persona el asesinato de Juantxu Rodríguez

La periodista fue la que tuvo que identificar el cadáver de su compañero, al que afirma que había pegado un tiro en el ojo. "Empecé a cagarme en todo, en español y con mala leche, y a hablar con él", cuenta sin poder evitar emocionarse al recordarlo.

Maruja Torres desmiente que sea alcohólica

"Si alguno cree que soy una borracha, pues es su problema y si alguno cree que soy una alcohólica, está equivocado; porque eso es una enfermedad que no tengo", insiste la periodista, que afirma que "no bebe para olvidar".

Maruja Torres cuenta cómo abortó dos veces voluntariamente

Maruja Torres tiene claro que si hubiese tenido marido, pareja o hijos, no podría haber hecho la carrera que ha hecho en el mundo del periodismo. "Cada cual puede elegir su destino, yo no tengo instinto maternal, yo he abortado. Era algo que solo se podían permitir los ricos o los que pedían un préstamo, como yo".

La confesión más íntima de Maruja Torres sobre la masturbación y el sexo

Maruja Torres reconoce que a su edad ya no tiene fantasía sexuales, aunque asegura que "el sexo con uno mismo no acaba nunca". "Yo, cuando me masturbo, pienso en el dedo o en el dildo, pero no pienso en nada más", confiesa.

La reflexión de Maruja Torres sobre el amor

La periodista desvela si cree en el amor y realiza una bonita reflexión sobre lo que esa palabra significa. Además, habla sobre la vejez y el paso del tiempo. "Vas abandonando cosas, vas perdiendo facultades y te tienes que ir conformando y tienes que saber irte".