Belle Époque celebra su 30 años desde su estreno, y en Lo de Évole hay han aprovechado la ocasión para reunir a las protagonistas Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz-Aroca y con su director Fernando Trueba.

Jordi Évole le pregunta a Maribel Verdú que si es verdad que ella ha follado en el cine antes que en la vida. Ella asiente y contesta: "Yo lo he hecho todo en el cine antes que en la vida". Asimismo, asegura que "ahora mismo no haría un montón de cosas" o que las haría diferente. "Por ejemplo, hubiera despelotado a Resines, a Jorge Sanz, a Coronado... ¿Por qué yo sí y ellos no?". En el vídeo superior de la noticia puedes ver el duro momento en el que Maribel Verdú habla de las cosas que le resultaban normales, que ahora ve de otra forma.