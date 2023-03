El morbo del rumor sobre su posible relación con Isabel Pantoja y el acoso de la prensa hicieron que María del Monte se sintiera realmente incómoda. "Creo que el objetivo era más bien Isabel, pero a mí me llegaban salpicones de esa historia", reconoce ante Jordi Évole. El presentador de 'Lo de Évole' analiza lo curioso de la palabra "salpicones", cuando, precisamente, las únicas que se filtraron de las dos cantantes fueron de ellas dos jugando en la playa, salpicándose. "Lo que entrelaza tu cabeza de momento, ¿eh? (...) ¿Qué tienen las fotos? ¿Que estamos jugando en la playa? ¿Y qué?", pregunta la folclórica.

"Con el tiempo, creo que le has dado la vuelta al marcador y te has permitido en algún momento hacer humor con eso", afirma Évole, y recuerda una escena de 'Padre no hay más que uno 2', de Santiago Segura, en la que ella misma hace un 'cameo'. En este fragmento, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, el personaje que interpreta Loles León hace un chiste en el que menciona a Isabel Pantoja.

María del Monte recuerda una anécdota del rodaje con mucho cariño. "No te puedes imaginar lo que me reí, porque a Loles la adoro", reconoce. "Cuando le dijo Santiago lo que tenía que decir, me miró y dijo: 'Pero, ¿con ella delante?'", cuenta entre risas. "Yo le dije: 'Tú, tira millas, que no pasa nada'. En la vida hay más cosas", afirma. "¿Yo antes de sentarme a hablar contigo te he dicho que no me hables de algo? No, porque no tengo problema. Cuando las cosas te generan problemas es cuando no las tienes superadas", le comenta a Jordi Évole.