"¿Por qué crees que despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podíais tener tú e Isabel Pantoja?", pregunta Jordi Évole a María del Monte este domingo, a las 21:25 horas en laSexta.

"Creo que el objetivo era más bien Isabel, pero a mí me llegaban salpicones de esa historia", reconoce la artista, que afirma que lo llevaba regular: "¿Por qué tenía yo que recibir el castigo de no tener libertad si yo no le he hecho nada?".

No te pierdas la entrevista completa el próximo domingo, en laSexta.