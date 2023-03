La expectación que está generando la entrevista de Jordi Évole a María del Monte, que se emite el próximo domingo en laSexta, ha llegado al plató de Más Vale Tarde. Cristina Pardo, conductora del programa vespertino, contacta en directo con el director de 'Lo de Évole', que desvela algunos detalles de esta interesante charla que mantiene con la artista, a la que, afirma, quería entrevistar desde hacía mucho tiempo.

"A raíz del pregón del Orgullo Gay del año pasado nos entraron muchas más ganas todavía", reconoce. "Yo nunca he entrevistado a una folclórica, que me parece que es una anomalía en un país como este", comenta, comparando la situación actual con lo habitual que era hace unos años encontrar a estas artistas en televisión. "Es algo que se ha abandonado y, a veces, creo que se ha abandonado de una manera un poco altiva, como mirando por encima del hombro a según qué tipo de profesiones", analiza.

Cristina Pardo recuerda el momento al que hace referencia Évole, en el que María del Monte decidió hacer pública su homosexualidad en el Orgullo Gay de Sevilla, y da paso a algunos fragmentos de la entrevista con Évole, referidos, sobre todo, al acoso mediático que sufrió cuando se rumoreaba que mantenía una relación con Isabel Pantoja.

"No lo llevó nada bien. Ella había tenido hasta entonces una vida tranquila, sin paparazzis en la puerta de su casa y la persecución que hubo por ese supuesto affaire, el morbo que despertó esa historia, le hizo la vida muy complicada", analiza Jordi Évole. "No estaba acostumbrada a ese tipo de circo y con el tiempo lo ha evitado. Ella no está en el foco como lo estuvo en aquel momento".