María Jesús Montero habla sobre el 'caso Ábalos' con Évole: "No doy crédito; no hubiera ido en las listas si hubiéramos tenido el mínimo indicio"

La ministra de Hacienda se sincera con Jordi Évole y reconoce que el 'caso Ábalos' está haciendo "mucho daño" a su partido. "Yo no salgo de mi asombro; no sospechaba absolutamente nada", asegura.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla en Lo de Évole sobre el 'caso Ábalos', asegurando que no da "crédito" a las informaciones que hay sobre el exministro. "Recuerdo a Ábalos en el Gobierno, en sus diferentes tareas y, por supuesto, cuando se aportan pruebas que sostienen los argumentos, la evidencia es la que es, pero yo no me lo explico, no sé cómo puede ser", expresa la ministra de Hacienda.

En este sentido, Montero reconoce que "lo de Ábalos" les "está haciendo mucho daño". "Para mí es increíble lo que estamos escuchando y viendo. No sé muy bien a qué responde. No entiendo muy bien cuáles son las motivaciones, o qué lleva a a alguien presuntamente a tener determinados comportamientos", subraya la vicepresidenta, quien afirma que no sale de su asombro, y que "no sospechaba absolutamente nada".

En lo referente al periodo en el que ambos políticos compartieron gabinete, María Jesús Montero cuenta que "en ese tiempo" tuvo "una relación con él completamente normal". "Ábalos no da muestra de nada que no sea todo lo que los ciudadanos percibimos en su momento; me quedo de piedra", insiste.

Así, la líder del Ministerio de Hacienda asegura que si en su partido hubieran tenido "el mínimo indicio o conocimiento de que pudiera haber algo de este tipo, no se le hubiera llevado en las listas". "¿Qué sentido tenía llevarlo en las listas y cuando esto se desata pedirle el acta? No sabíamos nada", declara ante Jordi Évole.

De esta forma, Montero expresa que entiende "perfectamente el desasosiego que a todo el mundo nos plantea este tipo de cuestiones", pero cree que "sería del género tonto pensar que si uno tiene información y a pesar de eso mete a alguien en la lista, luego va a pedir el acta, plantear un expediente de expulsión y sacarlo del Gobierno". "Todavía tenemos que saber qué fue lo que realmente ocurrió", apunta, a lo que añade que hay "interés" por su parte "por saber lo que ocurrió".

Saca su lado más personal con Évole

Durante la entrevista, María Jesús Montero también saca su lado más personal, ese sobre el que no se suele pronunciar en los medios de comunicación ya que, tal y como ella misma dice, es "muy celosa" de su vida personal porque "es muy importante". "Procuro mantener protegida mi intimidad, porque en los tiempos que corren, el entorno familiar está muy expuesto a la crítica, la broma". "Yo soy carne de meme; una persona fácilmente imitable. Mi forma de expresarme y mis gestos dan mucho juego en todo esto", expresa al respecto.

Además, la vicepresidenta del Gobierno confiesa que el padre de sus hijas "pertenece a otro partido político", que no es el suyo, y recuerda el día de su boda con él: "Me casé por la iglesia y al final canté 'El pueblo unido jamás será vencido'". En la actualidad, aunque no están juntos, tienen una excelente relación, hasta el punto de que para la ministra él es su "mejor amigo". "Nos separamos para seguir queriéndonos", apostilla.

En lo referente a su juventud, la actual vicepresidenta del Gobierno cuenta que se fue de casa "en torno a los 20 años, a vivir a una comunidad cristiana". "Cada uno aportaba con lo que nos daban nuestros padres y cada uno estudiaba su carrera", relata, a lo que añade que "era una casa abierta", en la que vivían "seis personas", pero podían llegar a juntarse "hasta 25 en diferentes momentos". "Es una de las mejores experiencias de mi vida. "La repetiría siempre. Éramos cristianos, de izquierdas y un poco hippies", bromea.

Responde a las críticas de Felipe González

En otro momento del programa, Jordi Évole recuerda las críticas que recibió del expresidente del Gobierno Felipe González, quien dijo que Montero no debería ser ministra y líder del PSOE andaluz al mismo tiempo. "Él no dejó su cargo de presidente cuando era candidato por el PSOE", responde la ministra de Hacienda, tras lo que defiende que "en la política española, lo habitual ha sido compatibilizar tareas de Gobierno, cuando uno tiene las mayorías, con cargos orgánicos".

Asimismo, la líder socialista hace un ranking, a petición de Jordi Évole, de los que considera los cinco mejores presidentes de la democracia en España. En primer lugar, como no podría ser de otra forma siendo la vicepresidenta de su Gobierno, coloca a Pedro Sánchez, a quien se refiere como "el referente de la socialdemocracia en el mundo". "Me parece un presidente fantástico, y la gente sabe que no soy pelota", defiende la vicepresidenta, quien considera que el líder del Ejecutivo "está haciendo un trabajo impresionante en los tiempos que vivimos". En este vídeo, puedes ver el ranking completo de la ministra de Hacienda.

Otra de las revelaciones que hace Montero en el programa es que vive en el Ministerio, un lugar que define como "algo incómodo". "No me gusta cómo está decorado; parece un palacio. Estoy rodeada de borbones, porque en el Ministerio están las obras de El Prado, la Real Casa de Aduanas, que es el propio Ministerio...", señala, tras lo que indica que "el piso está una planta más arriba que el despacho".

Además, la líder del Ministerio de Hacienda hace un firma alegato en defensa del acento andaluz. "De Despeñaperros para arriba hay una visión de las personas andaluzas por parte de la derecha, no siempre afortunadamente, de asociar esta tierra al subdesarrollo, al analfabetismo". "Lo que me da rabia de eso es que se crea que alguien por hablar en andaluz es más inculto. Determinada gente le da menos valor a tu argumento si hablas andaluz", critica la vicepresidenta del Gobierno, quien destaca que ella nunca ha disimulado su acento, del que se siente muy orgullosa.

María Jesús Montero también expresa su opinión en Lo de Évole sobre la actualidad política, sus socios de Gobierno y sus rivales. En lo que se refiere a Bildu, expresa que prefiere "discutir con una formación política que estar bajo el humo de las bombas". Además, la vicepresidenta defiende la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont: "Va a ser positivo que terminemos con este triste capítulo", asegura.