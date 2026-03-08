Lola Herrera, sobre su exmarido: "Si yo hubiera tenido un amante, él me hubiera podido denunciar; yo no pude denunciar sus adulterios"

La vanagloriada actriz recuerda a sus 90 años la relación más tormentosa de su vida: su matrimonio con Daniel Dicenta. Hoy habla con amargura de todo lo que una mujer tenía prohibido hacer, vivir o sentir en aquella época.

Lola Herrera es una de las figuras más queridas, respetadas y admiradas de la escena artística española. Tras más de 70 años dedicada a los escenarios, se ha consolidado como un referente imprescindible del teatro, el cine y la televisión, siempre guiada por una mirada personal, libre y adelantada a su tiempo. A sus 90 años continúa subiendo al escenario con la misma pasión con la que comenzó, respaldada por una trayectoria llena de personajes memorables y decisiones valientes que, en distintas etapas de su vida, desafiaron las normas establecidas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Jordi Évole conversa con la actriz en un programa doble especial de Lo de Évole. El encuentro tiene lugar en el balneario de Alange, donde comparten paseos, comidas y largas charlas que permiten descubrir el lado más cercano, íntimo y honesto de una mujer que nunca ha temido expresar lo que piensa, ni siquiera en los peores años del franquismo.

A Lola siempre le ha gustado ver ese "artisteo loco" en el que Jordi Évole no consigue ubicarla. Pero hubo una época de fiestas que recuerda con cariño: "Trabajé con Vicente Parra, cuando era el rey de España, cuando hizo ¿Dónde vas, Alfonso XII?. Y trabajamos en el teatro juntos. Entonces, claro, la gente del cine, la gente de más así, de la profesión, todas las folclóricas de entonces, que hacían mucho cine, pues yo las conocí a través de él", cuenta. Gracias a sus amistades, estuvo con Lola Flores en Sevilla y en El Rocío con 'la' Paca Rico. "No me he reído más en toda mi vida", añade.

"Como me quedé sola muy pronto, sin pareja, no sabes la libertad tan grande que descubrí de poderme ir de donde estuviera cuando quisiera", dice hoy con orgullo.

Su matrimonio de pesadilla con Daniel Dicenta

Ella siempre ha sido libre, aunque hubo una época en la que se lo pusieron muy difícil. La artista rememora con pesar su tormentoso matrimonio con el también actor Daniel Dicenta y no duda en hablar de ello sin tapujos, mostrando una vez más una entereza y una elegancia que solo son posibles de admirar en su persona.

"Yo debí de tener siempre muy mal ojo para las parejas", confiesa que piensa a menudo. Se casó por una "atracción física grandísima" que la llevó a equivocarse mucho. "He tenido mis éxitos con los chicos, pero a mí es que me descompensó tanto la primera parte de mi vida, que no me quedaron ganas", reconoce. Además, tenía entonces dos hijos muy pequeños y la sociedad "no estaba entonces como está ahora" y no quería que tuvieran "problemas"

Cuando el divorcio todavía no era legal, su todavía marido podría haberla denunciado por adulterio. "Yo no le pude denunciar nunca por todos los adulterios", dice con amargura. "Cuando vino el divorcio, pensé que iba a ser la primera en ir a hacerlo. Pero luego tardé como tres o cuatro años, porque había tanta demanda, que había colas", comenta entre risas.

