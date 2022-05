La periodista Julia Otero recuerda en Lo de Évole cómo fue despedida de su puesto de trabajo en Onda Cero en 1999. A su juicio, el responsable fue un cargo intermedio, pero no directamente el Gobierno de José María Aznar.

"Yo creo que no fue el Gobierno, me lo demostró Álvarez Cascos, que era vicepresidente", rememora la periodista. "Me llamó al día siguiente de que me hubieran despedido, me citó en Moncloa, para que constará que yo había estado en el Palacio de la Moncloa, para decirme que estaba completamente en desacuerdo", cuenta.

