Jordi Évole charla con Julia Otero en una distendida entrevista en la que recorren su trayectoria profesional, los momentos más importantes de su vida y, en un determinado momento, analizan el grupo de comunicación al que ambos pertenecen: Atresmedia.

"Un grupo muy poliédrico, muy rico en sensibilidades", comenta Julia Otero, que continúa explicando su trayectoria en el grupo. Asegura que tuvo la oportunidad de entrevistar a José Manuel Lara, el fundador del Grupo Planeta, y recuerda que él decía "yo le doy premios por igual a un comunista que a uno de derechas, además qué mejor manera de conseguir que alguien no sea comunista que darle 10 millones de pesetas".

"A mí me fascina lo de Onda Cero. Yo me levanto por la mañana y me encuentro el país que me dibuja Carlos Alsina y me levanto de la siesta y me encuentro otro país que me dibuja Julia Otero", continúa comentando Jordi Évole sobre la pluralidad de opiniones en este caso en la emisora de radio.

"Es el mismo país, pero visto desde diferente prisma", le contesta la veterana periodista, que explica que ella procura tener gente en el programa a personas que "sean de todos los colores". "Los que se quejan es que quieren todo el tiempo gente dándoles la razón a sus propios pensamientos, y para espabilar hay que escuchar mucho lo que dicen los que opinan distinto", concluye Julia Otero en una reflexión que puedes escuchar completa en el vídeo superior de esta noticia.