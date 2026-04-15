La lección de "humildad" 'a la inversa' de Loquillo a Jordi Évole: "¿Quién se lo va a creer si no te lo crees tú?"

Loquillo, uno de los rockeros más míticos de nuestro país, protagoniza el próximo programa de Lo de Évole, que se emite el domingo en laSexta. El cantante y compositor le da una lección de humildad a Jordi Évole... a la contra.

"Yo soy compositor de algunas canciones muy grandes", dice sin despeinarse Loquillo en el próximo programa de Lo de Évole, del que puedes ver un breve avance en el vídeo sobre estas líneas.

El mítico rockero, leyenda viva de nuestro país, es entrevistado por Jordi Évole el domingo en laSexta y le da al presentador una lección de humildad... pero a la inversa.

Cuando Évole ríe al escucharle hablar sin tapujos de que algunas de sus composiciones son obras maestras, Loquillo le responde sin dudar: "No te fíes nunca de un artista humilde".

"¿Humilde? ¿Quién se lo va a creer si no te lo crees tú?". Y esa es su filosofía de vida.

Este domingo, en laSexta, a partir de las 21:30h, Lo de Évole: Loquillo.

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