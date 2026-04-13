Avance del próximo programa
Este domingo, en Lo de Évole, Loquillo presume de sus mil y una vidas: "Lo mejor que le puede pasar a un músico es que lo pongan a parir"
En blanco y negro, pero con la mirada puesta en el futuro, Loquillo protagoniza el próximo programa de Lo de Évole, que se emite el domingo en laSexta. Un "barcelonés, charnego y milleches" que no olvida sus orígenes, pero sí que deja atrás la humildad, a mucha honra.
"Yo he vivido muchas vidas", asegura Loquillo en este avance del próximo programa de Lo de Évole, que se emite este domingo en laSexta. El músico catalán, intérprete de temas míticos como 'Cadillac solitario', 'Rock and roll star' o 'El ritmo del garaje', se sincera como nunca antes ante Jordi Évole y aborda también los momentos más difíciles de su vida, "sin ningún tipo de drama".
Afirma que no tiene nada de lo que quejarse y que lo mejor que le puede pasar a un músico es que lo "pongan a parir". "Uno, cuando entra en esto, lo primero que tiene que hacer es crear un personaje", recomienda a quien esté interesado en el oficio.
También reflexiona sobre su posicionamiento político y sobre cómo le ha marcado ser "hijo de un perdedor de la Guerra Civil": "¿Cómo no voy a tener ese concepto de clase?".
Este "barcelonés, milleches y charnego" habla sin rodeos de su querida Barcelona. "Esta ciudad no es la misma desde que Copito de Nieve murió", lamenta. Además, reconoce que hace grafitis y que ha probado "todas las drogas" que ha podido.
"Yo siempre aviso a mis amigos: 'cuando me encuentres en un festival, no vas a existir para mí. Solo tengo una consigna: arrasar'", dice con orgullo. Y es que advierte a Jordi Évole de que "nunca hay que fiarse de un artista humilde". "¿Quién se lo va a creer si no te lo crees tú?".
