Julia Otero no esconde su ideología política. "¿Debería disimularla?", se ha preguntado en su entrevista en Lo de Évole, donde ha remarcado las palabras que afirmó en una de las entrevistas que realizó una vez recuperada del cáncer, donde constató que votaba en contra de sus intereses, pero a favor de sus principios.

"Cuando llega el mes de junio y haces cuentas con el asesor y tienes que pagar todo esto no lo haces con una enorme alegría. Lo que pasa es que a mí me gusta pensar que otras personas tienen derecho a tener una escuela con recursos y una sanidad pública para todo el mundo. A mí no me parece tan difícil de comprender", ha aseverado la periodista, que ha asegurado que es "de izquierdas" porque es "mujer, e hija de migrantes". Puedes escuchar su alegato en el vídeo principal de esta noticia.

El motivo "egoísta" por el que Julia Otero defiende las políticas de izquierdas

En este vídeo de Lo de Évole, Julia Otero reflexiona sobre por qué la desigualdad acaba siendo perjudicial para todos: "Yo quiero vivir tranquila. Colgarme el bolso, salir de mi edifico e irme a cualquier calle sabiendo que puedo pasear, y eso se hace redistribuyendo la riqueza".