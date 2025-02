Juan y Medio se sincera sobre su "pesar crónico" por no haber tenido hijos: "He conseguido cosas en la vida, otras se han quedado atrás"

Juan y Medio fue el invitado encargado de estrenar la nueva temporada de 'Lo de Évole'. El popular presentador hablaba con Jordi Évole acerca de aspectos muy profundos de su vida personal, como su "pesar" por no haber sido padre.

Comprometerse para Juan y Medio es una tarea pendiente. Tras hablar acerca de sus relaciones sentimentales (y de Lolita) y todo lo que se le escapó de las manos, el popular presentador se sinceraba en esta entrevista de 'Lo de Évole' encargada de inaugurar la nueva temporada.

Jordi Évole le preguntaba por uno de los aspectos más personales de su vida: "¿Tienes un pesar por no haber tenido un hijo o una hija?". Juan y Medio respondía con amargura en la voz: "Me hubiese gustado, como decía el escritor mexicano Fuentes, 'carne de mi carne puesta en pie'". Ese "pesar crónico" le "acompaña", pero aún sueña con convertirse en padre algún día, sin saber cuándo, sin saber si habrá con quien hacer su sueño realidad.

"Cada día que pasa es más difícil, pero pienso en ese niño y me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en mi vida, pero otras han quedado atrás, y eso me lastra", reflexionaba. Aunque confesaba tener cientos de miedos al respecto, afirmaba haber decidido ya los nombres de sus hipotéticos hijos: "Si es niño, el nombre de mi padre, mi abuelo y el mío: Juan. Si es niña, María".

* El contenido al que hace referencia la información forma parte del primer programa de la nueva temporada de 'Lo de Évole'.