"Sueño con que sucede, no sé cómo, cuándo, dónde, ni con quién": Juan y Medio tiene un "pesar" que "le lastra" por no haber tenido hijos

Juan y Medio ha sido el primer invitado en esta nueva temporada de Lo de Évole. En una entrevista íntima, quizá de las más personales que le han hecho al presentador de Canal Sur en toda su carrera profesional, ha confesado el que es quizá uno de sus mayores pesares: no haber tenido hijos.

"Sí, lo tengo y me acompaña, va conmigo y es crónico", responde y Medio a la pregunta de Jordi Évole de si había tenido alguna vez algún pesar por no haber tenido descendencia. "Me hubiese gustado, como dice el escritor mejicano, Fuentes, carne de mi carne, puesta en pie. Y sueño con qué sucede un día, no sé cómo ni cuándo, ni con quién. Pero lo sueño y lo deseo y me gustaría que pasara, aunque cada día que pasa es más difícil", confiesa.

Pero piensas en ese niño -continúa el presentador andaluz en su respuesta- "y me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en la vida, pero que otras se han quedado atrás. Y me lastra. Y me pesa". En este vídeo podemos ver al completo esta secuencias así como los nombres que le hubiera gustado poner a sus hijos.