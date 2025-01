Juan y Medio confiesa que decepcionó a su padre: "Yo ya trabajaba con Carmen Sevilla y él me preguntaba que cuándo iba a trabajar de verdad"

Tras repasar su amplia y variada trayectoria profesional -de guardia de seguridad de los Hombres G a mánager de artistas- Juan y Medio reconoce que aquello no fue suficiente para contentar a su padre al principio.

Por no ejercer la abogacía

"¿En tu casa no te decían, 'pero vamos a ver Juan, que te hemos dado los estudios de Derecho, que eres abogado, cómo que te vas ahora de gira con los 'Hombres G'?", pregunta Jordi Évole a Juan y Medio tras un breve repaso por su amplísima y variada carrera. "Así fue, tal y como tú lo has dicho fue la conversación con mi padre", reconoce el mítico presentador de televisión. "Papá, no te puedo decir más que una cosa: soy feliz". Su padre hizo entonces un gesto de resignación que él imita ahora en 'Lo de Évole'.

Al final, terminó aceptando los derroteros profesionales de su hijo, pero al principio, no lo tenía tan claro. "Me dijo 'vale', pero decepcionado, porque todavía, años después, seguía diciendo 'mi hijo es abogado'. Yo ya trabajaba con Carmen Sevilla, y mi padre de vez en cuando me preguntaba, '¿cuándo vas a trabajar de verdad?'", se ríe muchas décadas después. Su madre sí supo ver desde el principio su potencial. "Mi madre, las madres, siempre lo entienden todo mejor. Una mujer siempre lo entiende todo mejor", recalca.

"Un día llegó y vio mi nombre al lado del de Carmen Sevilla en un camerino y se quedó impresionado. Carmen salió, porque ella era muy generosa, y les dijo: 'yo no haría esto si su hijo no estuviera ayudándome, porque yo tengo total confianza en él'. Era su vuelta a la televisión", cuenta como anécdota. Algo parecido ocurrió con Alfredo Landa, cuenta en este vídeo de 'Lo de Évole'.