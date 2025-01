Juan y Medio recuerda con Jordi Évole su etapa como "el quinto Hombre G": "Nos enamoramos todos allí"

"Con 'Hombres G' hemos cumplido 40 años ahora, que están con su gira de 40 años, son aquellos mismos que yo conocí, con los que yo viajé y a mí... me muero de verlos ya con los hijos criados, todo eso me fascina", comenta Juan y Medio apoyado en la barra del bar en la que comparte con Jordi Évole reflexiones acerca de la vida y las diferentes etapas que la atraviesan.

El presentador de 'Lo de Évole' hace un repaso a la trayectoria del 'showman', que contiene episodios tan sorprendentes como su paso por el grupo capitaneado por David Summers. "Eres licenciado en Derecho, luego te hiciste guardia de seguridad, más tarde, mánager de artistas, luego, organizador de conciertos, posteriormente, estrella de un programa televisivo llamado 'Inocente, Inocente' y, actualmente, desde hace muchos años, presentador de televisión", le refiere Évole.

Él justifica su variado currículum con su curiosidad y añade un par de puntos más: "he intervenido en veintitantas películas y he sido primer actor de teatro". Además, empezó Sociología por la Universidad a distancia, pero enseguida se marchó con los 'Hombres G' de gira como guardia de seguridad. "Es que ellos querían que yo fuera, y yo les decía, 'pero yo no sé hacer nada, y me dijeron, 'pues te vienes con nosotros de seguridad'. [...] Querían que fuese porque nos enamoramos todos allí. Nos conocimos y nos queríamos tanto que me decían 'vente con nosotros'", narra.

Juan y Medio se llena de orgullo cuando Jordi Évole se refiere a él como "el quinto Hombre G": "yo creo que es de los títulos más hermosos que me podían poner".