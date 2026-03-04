Marc Giró, a un tal "Pedro": "Ya estoy en laSexta. Nos vamos a hacer con ella"

Marc Giró ya está aquí y ha llegado para revolucionarlo todo y hacerse con todo. El comunicador, que será el encargado de presentar el nuevo programa de laSexta, Cara al show, manda un mensaje a alguien llamado Pedro nada más poner un pie en la cadena.

¡Prepárate para el despegue más irreverente y esperado de la temporada televisivo! Marc Giró, fichaje bomba de laSexta, está listo para poner patas arriba tu prime time con su nuevo programa: 'Cara al show'. El formato promete ser una mezcla de invitados variopintos, risas y provocaciones. Y es que, como él mismo ha avisado, "menos fachas, va a haber de todo".

Lo que está claro es que laSexta no ha fichado a cualquiera: llega alguien que viene con cara... y con show. Giró aterriza con ganas, ironía y, probablemente, invitados inesperados que no sabías que necesitabas ver en la tele.

El comunicador, que además pronto protagonizará uno de los programas de Lo de Évole, ha dirigido unas palabras a su amigo más íntimo al llegar a la cadena, como vemos en el vídeo sobre estas líneas: "Pedro, ya estoy en laSexta. Nos vamos a hacer con ella", le promete a esta persona desconocida, para después darse golpes en el pecho cual gorila y ejecutar una danza propia de algún baile regional.

Si pensabas que ya lo habías visto todo en televisión, te comunicamos que te equivocas. En Cara al show habrá humor, invitados y, quién sabe, tal vez un baile sorpresa de Marc en cada programa. Lo que no habrá será un teleprompter.

¿Preparados para el caos elegante? Marc Giró ya está aquí.

