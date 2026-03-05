Marc Giró desvela el origen del nombre de su nuevo programa Cara al Show y el político al que le gustaría entrevistar en él

Ya ha empezado la cuenta atrás para el estreno de Marc Giró en laSexta. Cara al Show se podrá disfrutar después de Semana Santa y que "conecta con esta tradición española de meterse con el fascismo con humor".

Cada vez queda menos para que Marc Giró estrene su esperado nuevo programa en laSexta: Cara al Show. El humorista ha acudido a 'El Hormiguero' para hablar sobre su nuevo proyecto, del que hasta ahora ha trascendido poca información, y ha anunciado que se podrá disfrutar después de Semana Santa.

Durante la entrevista, Giró ha explicado que "va a ser bastante, lo que yo puedo hacer, no un late night" y, como sugiere el propio nombre del programa, tendrá un tono muy político, a la vez que humorístico.

Como le ha contado a Pablo Motos, el título lo ha inventado Santi Villas y a él le gustó porque "conecta con una tradición muy internacional de apropiarse de términos fascistas y que en el fondo nos han atravesado a todos, y que de alguna manera son nuestros".

"Porque, ¿no trincan ellos la libertad y hacen lo que quieren? Pues nosotros vamos a trincar también lo suyo", ha clamado Giró, añadiendo que también "conecta con esta tradición española de meterse con el fascismo con humor".

Como ha apuntado el presentador, este título también es muy apropiado porque "entronca" con otros que forman parte de la parrilla de laSexta desde hace años, como es laSexta Columna, que hace referencia a la expresión de "quinta columna" de la guerra civil.

El político al que invitaría

Aunque no ha querido dar más detalles sobre cómo será Cara al Show, sí ha lanzado el nombre de un político al que le gustaría invitar al programa: Gonzalo Capellán, el presidente de La Rioja por el PP. Para el humorista, Capellán representa un tipo de derecha necesaria en España, ya que dijo que, aun siendo del PP, nunca pactaría con la ultraderecha.

Según Giró, no lo ha dicho "por estrategia", sino por "convicción". Ese tipo de demócrata, este tipo de derecha y ese tipo de PP, no le voy a votar, pero es el que queremos. Porque que una persona del PP diga que es antifascista es lo que creo que le está faltando a España", ha sentenciado.

