La hilarante conversación de Juan José Millás con ChatGPT: "¿No sabes quién es Jordi Évole?"

El escritor Juan José Millás recurre a ChatGPT en su entrevista con Jordi Évole, que se emite el domingo en laSexta, y, al parecer, la Inteligencia Artificial no reconoce al presentador.

Lo de Évole, el domingo en laSexta

A sus 80 años, Juan José Millás no pierde el tren de la Inteligencia Artificial y decide recurrir a ella en plena entrevista con Jordi Évole, como vemos en este vídeo promocional del programa de Lo de Évole que se emite el domingo en laSexta.

Después de una buena comida y con un par de copas de vino en el organismo -según se deduce de la mesa que hay ante ellos- entrevistador y entrevistado disfrutan del bello paraje natural que les rodea... en compañía de ChatGPT.

"Estoy aquí de sobremesa con un amigo mío", le cuenta el escritor a la IA. "A ver si lo conoces", le reta. "Pues no estoy segura", responde desde su teléfono móvil. "Hija de puta", responde el presentador.

Millás está asombrado: "¿No sabes quién es Jordi Évole?".

El domingo, en laSexta, a partir de las 21:30 h, nuevo programa de Lo de Évole, con Juan José Millás.

