"Le llamaban el Maradona de la gimnasia", comenta a Jordi Évole la periodista Paloma del Río, una de las grandes voces de la gimnasia en nuestro país, sobre Gervasio Deferr, campeón olímpico en la especialidad de salto de potro en los juegos de Sydney 2000 y Atenas 2004.

Sin embargo, la historia de Gervasio Deferr está llena de luces y sombras, desde el éxito bañado en el oro olímpico, hasta la espiral autodestructiva en la que cayó mientras estaba en la élite del deporte y después de retirarse: "Pasé cuatro años inundado en alcohol y drogas porque no encontraba la razón de nada". En el nuevo programa de Lo de Évole, el ex gimnasta responde a preguntas como su positivo por cannabis, el miedo a no pasar el antidoping por consumir cocaína y la medalla de oro que ganó después de una noche de borrachera: "No me acuerdo de cómo me fui a dormir", confiesa Deferr en el avance que puedes ver sobre estas líneas.