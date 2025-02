Gabriel Rufián desvela a Jordi Évole que ve peligrar su puesto "todos los días"

Este domingo, Jordi Évole charla con Gabriel Rufián en una íntima entrevista en Lo de Évole en la que se confiesan que se caían mal. Te tengo que confesar una cosa, Gabriel, y es que tú me has caído muy mal", desvela el periodista al político de ERC, que confiesa que Évole a él "peor".

Además, el periodista pregunta a Rufián si en algún momento ha visto peligrar su puesto. "Todos los días", contesta rotundo el político de ERC. Por último, Gabriel Rufián confiesa que cada día domestica su ego: "Tengo el ego de un camión porque si no lo tuviera no podría dedicarme a lo que me dedico, pero a la par tengo muchas inseguridades que lo domestican", asegura.

