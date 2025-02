Gabriel Rufián se confiesa a Jordi Évole: "Tengo el ego de un camión, pero mis inseguridades lo domestican"

Jordi Évole pregunta a Gabriel Rufián si en algún momento ha tenido que domesticar su ego. "Cada día, yo tengo el ego de un camión, pero si no lo tuviera no me podría dedicar a lo que me dedico", afirma el político de ERC.

Este domingo, Jordi Évole entrevista a Gabriel Rufián en lo de Évole, donde ambos se sinceran sobre lo mal que se caían. "Te tengo que confesar una cosa, Gabriel, y es que tú me has caído muy mal", desvela el periodista al político de ERC, que confiesa que Évole a él "peor". "¿En serio?", pregunta Évole aluciando a Rufián, quien desvela que, incluso, ha "rajado mucho" de él.

"¿Qué ha pasado estos años para que no nos cayésemos bien?", pregunta el periodista al catalán, que responde en el vídeo: "Yo era un gilip*****, ¿y tú?". "Yo no", responde Jordi Évole a Gabriel Rufián en el vídeo principal de esta noticia, donde ninguno puede contener la risa. Por otro lado, Gabriel Rufián también confiesa a Jordi Évole que tiene el "ego como un camión". "Yo cada día domestico mi ego, tengo el ego de un camión porque si no lo tuviera no podría dedicarme a lo que me dedico, pero a la par tengo muchas inseguridades que lo domestican", asegura.

Puedes ver la entrevista completa de Jordi Évole a Gabriel Rufián este domingo a las 21:30 horas en laSexta.