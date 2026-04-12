Fernando Tejero, sobre los actores que le "señalaron con el dedo" por tener un novio joven y "sacarlo del armario": "Fliparías"

"Me han juzgado compañeros que tampoco voy a nombrar. Pero yo estuve un año con un actor. Quiero recordar que tenía 24 años cuando empecé con él. Te hablo de hace 12 años. A mí me señaló con el dedo un grupo de gente, compañeros que van de modernos y transgresores", cuenta Fernando Tejero en Lo de Évole.

En uno de los momentos finales de la entrevista de Jordi Évole a Fernando Tejero, el periodista pregunta al actor por la existencia del movimiento 'Me too' "también en el mundo homosexual". "Haberlo, lo habrá, por supuesto", comenta él, destacando que a él no le ha "pasado", pero sí que lo ha "percibido".

Sin embargo, se anda con un poco de cuidado a la hora de dar nombres o de hablar de según qué cosas, debido a que de él ha sido víctima de rumores infundados. "De mí personalmente han dicho tantas cosas que me cuesta luego fiarme de según qué declaración", reconoce. "De mí han dicho de todo", lamenta.

"Es que no quiero nombrar, pero a mí un actor andaluz me llegó a decir hace muchos años: 'Se dice esto de ti'. Desde ese momento, te lo juro, estuve mucho tiempo con depresión e intentando colocar eso", se sincera.

El actor insiste en que eso "es un putadón" y relata otro episodio que también le ha hecho sufrir. "Me han juzgado compañeros que tampoco voy a nombrar. Pero yo estuve con un actor un año. Quiero recordar que tenía 24 años cuando yo empecé con él. Te hablo de hace 12 años. Y a mí me señaló con el dedo un grupo de gente. Compañeros que van de modernos y transgresores. Y fliparías si te dijera quiénes son. Y te juro que eso fue así", le cuenta a Jordi Évole.

Lo señalaron, afirma, por tener un novio joven, y lo acusaron de "sacarlo del armario". "Me da pereza hablar de esto, porque lo tengo tan lejos...", afirma. "¿Que durante una época de mi vida me ha gustado la gente joven? Como si me gusta ahora. ¿Dónde está el delito si es una cosa consensuada entre los dos? ¿A ti qué te importa? ", defiende.

Incluso llegó a llamar a un director de cine para poco menos que "cagarse en su puta madre" por hablar de él en estos términos.

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