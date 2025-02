Fernando Simón, cinco años después de la pandemia: su momento más duro, críticas a los protocolos de Ayuso y el "barro sucio" de la política

Fernando Simón se ha sentado con Jordi Évole en una sala en la que se han vivido momentos de gran intensidad. En una en la que, en su día, él y Salvador Illa, por aquel entonces ministro de Sanidad, deciden que hay que cerrar España. Que hay que confinar a los ciudadanos y ciudadanas del país para hacer frente al covid. En el inicio de una pandemia que el epidemiólogo tiene claro cómo definir.

Cómo expresar esos primeros momentos con una simple palabra. Una que, aunque le gustaría que fuera "eficiencia", es "tristeza". En ese sentido, Simón resalta el aprendizaje que ha habido en España tras el covid, y aprovecha para criticar a EEUU y a Donald Trump por la decisión de sacar al país de la OMS.

La crítica de Fernando Simón a Estados Unidos tras la pandemia del covid: "En España se ha aprendido, en otros países no tanto"

Una decisión política. Una política desde la que en algún momento se le ha tentado... pero no. Simón ha desmentido la existencia de una "solicitud sólida" del PSOE para liderar la Comunidad de Madrid, y habla además de "barro sucio" durante la tragedia del covid: "He sido testigos de mentiras flagrantes".

Simón destaca la "desproporcionada mortalidad" en Madrid

Porque la política no es ajena. Porque, en sus palabras, Simón ha criticado la decisión de Ayuso sobre las residencias a la par que ha destacado la "desproporcionada mortalidad" en la capital de España en el primer año de pandemia. Eso sí, entiende que en momentos así hay que tomar "decisiones duras", como en el hecho de que "no se haga" el traslado al hospital de algunos pacientes.

La crítica de Fernando Simón a la decisión de Ayuso sobre las residencias: "Me resulta difícil de entender"

Todo, en el caso de la Comunidad de Madrid, "prerrogativa de la Comunidad de Madrid". Decisión de Ayuso, de una Ayuso que ha declinado la posibilidad de estar en Lo de Évole para dar su versión. Pero quien si ha estado es Salvador Illa, actual president de la Generalitat de Catalunya y ex ministro de Sanidad en la era del covid.

No se ven desde hace meses, en el Parlament. Su reencuentro, con un cariñoso abrazo. "Illa demuestra que lo de que todos los políticos son iguales no tiene base", dice Simón sobre quien define como su "amigo" antes de que entre por la puerta para unirse a la conversación.

Así ha sido el emotivo reencuentro entre Fernando Simón y Salvador Illa: "No nos vemos desde hace meses"

"Lo más duro es cuando se llega a 1.000 muertos"

Sentimiento mutuo el que ambos tienen. Sentimiento de dolor el que desvela Simón cuando se llega a los 1.000 muertos por la pandemia. "Para mí lo más duro es cuando llegamos a los 1.000 muertos en un día. Fue una sensación de mira que estamos haciendo cosas, duras y de gran impacto. Que están teniendo efecto, pero eso se ve más tarde. Pero, aún así, tenemos 1.000 muertos", cuenta.

Todo cambia, como ambos cuentan, cuando se empieza a vacunar. "Se me ha quitado de encima una losa de mil kilos", expresa Illa sobre las palabras de Simón acerca de ese momento. Para el epidemiólogo, lo mismo. Porque ese es el momento clave. El momento en que piensa que todo está controlado: "Es un cambio radical".

"Si toma esa decisión, ole sus cojones"

El final, o el punto y aparte, de la pandemia. De una que comienza en diciembre de 2019 y que en marzo vive, en España, su punto cumbre cuando Pedro Sánchez ordena el Estado de Alarma y cerrar el país. "Si toma esa decisión, ole sus cojones", cuenta Illa sobre el momento en que informan al presidente de que hay que confinar a la ciudadanía.

El momento en que Simón e Illa plantean a Pedro Sánchez el confinamiento: "Si toma esa decisión, ole sus cojones"

Era el actual president de la Generalitat el responsable de Sanidad. El responsable de un ministerio que reconoce que, de haber anticipado la pandemia, puede ser que no hubiera ocupado. Pero, como afirma, "las cosas van como van", y en esas cuenta un consejo que en su día le da a Fernando Simón: "Olvídate del ruido político, eso lo gestionamos nosotros".

Precisamente de la sanidad pública hace una defensa férrea Simón. Su padre, psiquiatra, ha podido ser un aliciente para tirar por el sector privado, pero no. Al menos, "no en España". "Con este sistema sanitario, con esta potencia y envergadura, que da atención a toda la población sin mirar qué tienes, qué ganas o qué no ganas. Incluso si no tienes la nacionalidad pero vives aquí te da servicio", expresa.

La música hace acto de presencia

En la entrevista, además, Fernando Simón desvela que ser uno de los rostros más conocidos y visibles de la pandemia le ha hecho recibir no pocas "propuestas locas" en estos años. Una de ellas, para participar en un programa de prime time para "cantar". No dice más, pero sí que cuenta que no puede confirmar si va de ponerse cosas en la cabeza.

La broma de Jordi Évole a Fernando Simón y Salvador Illa: "Este verano hay gira de Miguel Bosé, por si quieren ir a un concierto"

Y tanto él como Illa siguen teniendo algo pendiente. Siguen teniendo pendiente ir a un concierto. Casi pasa, como cuenta el president, con Bruce Springsteen en Barcelona... pero no. Jordi Évole les da, eso sí, una posible solución: "Hay gira de Miguel Bosé este verano por España".