Fernando Simón desvela a Jordi Évole una propuesta para ir a un programa en prime time "a cantar"

Fernando Simón ha contado en Lo de Évole que un programa de televisión en 'prime time' la he pedido ir a cantar. "No puedo decir más. No puedo decir si ponen una cosa en la cabeza", dice el epidemiólogo.

Fernando Simón ha desvelado en Lo de Évole alguna que otra "propuesta loca" que ha recibido en estos años. Una de ellas, para participar en un programa de televisión en prime time para, según dice el epidemiólogo, "cantar".

"Alguna propuesta loca me han hecho. Esta me hizo gracia... no sé si la puedo contar. Me han pedido ir a un programa a cantar, con la afonía crónica que yo tengo. No, no puedo decir más. No puedo decir si ponen una cosa en la cabeza", expresa.

Y todavía más: "Hay gente que me ha pedido hasta que les case. Y no, no he aceptado. ¿Cómo voy yo a casar a nadie?"

.