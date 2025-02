Fernando Simón desmiente una oferta del PSOE para ser candidato en la Comunidad de Madrid: "Ha habido insinuaciones, pero solicitud sólida no"

Fernando Simón ha respondido a una de las grandes preguntas que muchos se han hecho. Ha sido con Jordi Évole, cuando el catalán le ha consultado sobre si en algún momento le han ofrecido entrar en política... y sobre si era cierto que el PSOE le había propuesto ser candidato en la Comunidad de Madrid.

"Sí me han ofrecido entrar en política. Pero no ha habido oferta del PSOE para ser candidato en Madrid. Ha habido alguna insinuación, pero no una solicitud sólida. Conversaciones sí, que sería una persona que podía meterse en eso", cuenta.

Pero, de momento, no: "Nunca he estado en política y no creo que vaya a estar. Mi intención no es esa".

