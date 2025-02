El momento en que Simón e Illa plantean a Pedro Sánchez el confinamiento: "Si toma esa decisión, ole sus cojones"

Es el 13 de marzo de 2020 cuando el presidente Pedro Sánchez anuncia el Estado de Alarma en España. Cuando se llega a una conclusión que ya se habla días antes de dicho momento. Son Fernando Simón y Salvador Illa quienes lo transmiten, en una situación en la que el epidemiólogo lo tiene claro.

"Ya en Moncloa, con todos los ministros en una sala que no era la habitual del consejo. Si no hay cambios radicales o si las decisiones parciales no tienen el efecto esperado hay que cerrar. No hay mucha opción", expresa Simón.

Luego, el momento: "Hubo unos momentos en que miro al presidente y me digo, 'si toma esta decisión que no se ha tomado nunca va a ser de un impacto brutal. Si la toma, ole sus cojones'".

Salvador Illa, además, añade: "El presidente es un hombre pro ciencia, y también previsible. Lee todos los informes y los estudia. Nos da apoyo".