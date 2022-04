En el programa Lo de Évole, el presentador conversa con Julia Otero sobre uno de los peores episodios que tuvo que vivir laboralmente hablando. Un caso de acoso sufrido en sus propias carnes que en su persona no fue a más, pero que tuvo que este señor sí continuó acechando a otras profesionales.

Por ello, Jordi Évole le pregunta si es necesario en España un movimiento 'me too' que acabe con el acoso laboral en el periodismo. La periodista no lo tiene claro, titubea y finalmente dice: "No sé, es posible". En el vídeo superior a esta noticia puedes ver el relato completo del caso de acoso que sufrió Julia Otero y su reflexión sobre este problema en su sector de trabajo.

La presentación de Jordi Évole a Julia Otero

"Fue influencer cuando todavía no conocíamos esta palabra. La gente copiaba su peinado mientras ella daba lecciones de periodismo", comienza Évole su descripción. "Con apenas 30 años juntaba a 18 millones de espectadores para verla conversar con personajes destacados, desde Lina Morgan hasta Paul McCartney, pasando por Alfonso Guerra o Rosa Montero", añade el presentador.

Asimismo, recuerda que fue la presentadora que "habló de feminismo en prime time cuando nadie se atrevía", que "sufrió la censura política" y que "cancelaron su programa de radio cuando tenía más de medio millón de oyentes". "Pero ella siguió trabajando, opinando y ganando premios", relata Évole, además "ahora vuelve a ser la reina de las tardes en la radio española". El presentador termina asegurando que para él es el "referente del periodismo español": "Yo todavía la sintonizo para saber lo que pienso".

Julia Otero se somete al test de 'La Luna'

En el cuestionario efectuado por Évole le pregunta: "¿Qué querías ser de pequeña?, ¿cuál es el juguete de la infancia que recuerdas con más cariño?, o ¿de qué rasgo físico te sientes más orgullosa? La presentadora ha contestado que "quería ser médico", "una muñeca, que se llamaba Virginia" y que ahora se siente orgullosa de su colón porque "se ha portado como un campeón". Además, comenta que de su canción favorita 'Senza Fine' de Gino Paoli y que nunca se ha disfrazado, porque no le gustan los disfraces.

Asimismo, Évole le ha preguntado en qué momento de su vida ha sentido más vergüenza. "Una vez que estaba entrevistando a Rosa Díez, ella era la consejera de Turismo del Gobierno Vasco", responde Otero y continúa diciendo: "Estábamos cantando las excelencias del país vasco, era la época de 'ETA no, vascos sí'. Se emocionó la consejera, empezó a decir 'tenemos montaña, tenemos playa, tenemos cultura, tenemos un montón de oportunidades para el turismo'".

"En un momento dado se dejó llevar por la frase y dijo: 'es un país pequeño' y yo rematé 'pero matón", finaliza la presentadora de contar el momento más vergonzoso de su vida. "Me quería morir, ETA matando todavía. Quería desaparecer o fundirme con la silla", explica Otero.

Así fue el boom de Julia Otero

En el encuentro, ambos echan la vista atrás para recordar los mejores momentos de la trayectoria de esta referente en el mundo de la comunicación. "El contexto actual no tiene nada que ver con lo que era en el año 89, que es cuando apareció 'La Luna'. Era una televisión única, aún no habían llegado las privadas. Por tanto, la gente veía, se reunía, la familia, se sentaba en el sofá y veían todos la televisión por la noche", explica Julia Otero sobre los momentos en los que consiguió mayor repercusión.

"Les gustara o no les gustara el programa, al final lo veían. Tenía audiencias de 14, 15 y 16 millones de personas", asegura la presentadora. En el vídeo superior de la noticia puedes ver cómo consiguió presentar 'La Luna'. En el siguiente vídeo, además, habla de cómo la etapa de Pilar Miró fue la época de "mayor libertad" en televisión.