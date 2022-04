En el programa Lo de Évole, el presentador catalán entrevista a una referente en el mundo del periodismo, Julia Otero. Juntos repasan su trayectoria, su vida y comparten impresiones sobre asuntos de interés nacional.

En el encuentro, la periodista revela algo de su vida que no había hecho público hasta la fecha: un puesto de alta dirección que le ofreció un político. "Me lo ofreció Pasqual Maragall. Me ofreció la dirección de 'Catalunya Ràdio'", asegura Otero. En el vídeo superior a esta noticia puedes ver el momento y los motivos por los que decidió declinar el cargo.