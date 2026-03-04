"Doctor Wenceslao Vázquez. Peruano. Chúpate esa, Donald Trump": el reconocimiento de Manu Sánchez al cirujano que le operó a vida o muerte

"Tengo heridas de torero en cuerpo de picador", asegura Manu Sánchez en este programa tan especial de Lo de Évole. El humorista habla sin tapujos ante más de 2.000 personas de su enfermedad y se las secuelas del cáncer.

Manu Sánchez ligaba por el "piquito". El abdomen, asegura, nunca ha sido su fuerte. Y menos ahora. "En la última operación a vida o muerte" a la que se sometió le dejaron "el abdomen microscópicamente limpio", pero la barriga "macroscópicamente coja", se queja con gracia el humorista, que no duda en hablar en Lo de Évole de todo lo que ha tenido que pasar por culpa del cáncer del que aún se está tratando.

Este es un programa muy especial para el formato, ya que es la primera vez que está grabado con público en directo. Más de 2.000 personas -entre las que se encuentran Juanma Moreno, María Jesús Montero y Diego Cañamero- escuchan, ríen y aplauden las reflexiones del cómico sobre la política, su carrera profesional, Andalucía y su enfermedad.

"Me operaron en el Gregorio Marañón, en Madrid", añade Manu. "Doctor Wenceslao Vázquez, cirujano. Peruano, por cierto. Chúpate esa, Donald Trump", dice para homenajear al hombre que le salvó la vida. "Lo de la inmigración hay que pararlo. Están viniendo de fuera a quitarnos nuestros tumores", sentencia, provocando la hilaridad de la audiencia, el andaluz que proclama que cree en "un socialismo de yate y chalé".

Sin embargo, a pesar de estar vivo y agradecido de ello, no puede olvidarse de su anterior barriga. "Doctor, ¿los que me han limpiado por dentro microscópicamente son los mismos que me han cosido por fuera macroscópicamente?", preguntó entonces. "Digo: 'Doctor, que aquí había medio ombligo. Era buena pista para haber puesto el otro medio al lado, ¿no?'", lamenta.

"Me han dejado la barriga coja una cuarta. No un botón; tres botones. Entonces se lo dije: 'Mira, microscópicamente impecable. Macroscópicamente, pa' cagarse en vuestra puta madre'", bromea. "Tengo heridas de torero en cuerpo de picador", remata.

