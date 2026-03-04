Lola Herrera, sobre la reina Sofía: "No sé cómo estuvo casada tanto tiempo con ese hombre"

Lo de Évole celebra el 8 de marzo con una mujer rompedora donde las alla. Ella es Lola Herrera, y a sus 90 años no duda a la hora de hablar de feminismo, política... e incluso de los reyes eméritos.

Tumbados en una hamaca, frente a una piscina, Jordi Évole y Lola Herrera conversan como dos viejos amigos que llevan tiempo sin verse. De su carrera profesional, su vida personal, su visión del feminismo y su ideología hablan largo y tendido en este programa de Lo de Évole que se emite el próximo 8 de marzo en laSexta.

La conocida actriz es venerada por aficionados al teatro de varias generaciones, por eso, no es de extrañar que entre su público se encuentre hasta la reina Sofía, quien fue a verla en ocasiones a algunas funciones.

"Me parece una mujer estupenda, con mucha sensibilidad. Amante de la música, del teatro...", comenta con el presentador. "No sé cómo estuvo casada tanto tiempo con ese hombre", añade entre risas.

El domingo, en Lo de Évole, Lola Herrera.

