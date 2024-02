En su entrevista con Jordi Évole, Ana Belén se sinceró sobre uno de los momentos más duros de su vida. "No lo pasé muy bien, era una época jodida porque habíamos tenido muchos problemas económicos con la productora", relataba la artista. "Fue una época terrible, porque económicamente fue fatal", detallaba la cantante, recordando cómo perdieron todo lo que habían ganado y además acumularon "muchas deudas". "Fue una época muy triste, yo no fui nada feliz esa época de la productora", confesaba.

Un momento que también fue duro como pareja, según reconocía: "Fue difícil porque no podíamos echarnos nada en cara, los dos estábamos ahí, pero fue un momento que yo no sabía cómo saldríamos", admitía Ana Belén.

La artista además se reconocía como "una persona insegura" a pesar de su indiscutible trayectoria profesional: "Yo empiezo un trabajo y digo: 'Yo no voy a llegar esto, yo no podré'", confesaba a Évole. Una inseguridad, aseguraba, que aún hoy la acompaña en cada proyecto que emprende: "Hay días que digo 'parece que ahí he encontrado donde agarrarme'... Al día siguiente no encuentras nada y te vienes a casa con una depresión que dices: 'Estoy acabada, yo no sirvo ya para esto'", detallaba.

"Soy insegura, pero siempre he sido insegura", insistía Ana Belén, que explicaba así por qué se exige tanto a sí misma: "¿Cómo no me voy a exigir? En un escenario no hay excusas".