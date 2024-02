Carlos Alsina es muy crítico con la actuación de Israel sobre la Franja de Gaza, llegando a elogiar a Pedro Sánchez durante su visita a Netanyahu. El presentador de 'Más de Uno' critica la "distorsión absoluta" que tiene el gobierno israelí del conflicto con Hamás.

"El Gobierno de Israel incurre en algo que me incomoda mucho: quien no comparta su manera de actuar es proterrorista", lamenta. Alsina también es crítico con el comunicado que lanzó la embajada de Israel en España contra Irene Montero y Ione Belarra, con quienes admite que no tiene "afinidad", pero añade: "Sé que no son terroristas ni defienden matanzas en kibutzs".

"En España hemos vivido esa situación porque quien criticaba la política antiterrorista del Gobierno de Aznar se le decía que estaba con ETA. Con la ley de partidos hubo un gran debate sobre si la ilegalización de Batasuna era conveniente, pero quien se opone no se me ocurriría que va con ETA", agrega Alsina.