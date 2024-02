La radio, como todo, ha cambiado mucho con el paso de los años. En 'Lo de Évole', Carlos Alsina cuenta los cambios que ha vivido el medio, donde ahora se ve en mayor medida a los presentadores y a las personas que forman parte de los programas, un cambio que no le acaba de gustar.

"La ventaja que tenía la radio es que podías hacer los gestos que querías que nadie lo iba a ver, en la tele tienes que reprimir tus gestos", explica Alsina, algo que une al motivo por el que no acude al plató de 'Espejo Público' pese a participar en el programa de Susanna Griso.

"No voy al plató porque para mí es un hábitat incómodo y no es mi entorno, no me siento a gusto. La radio tiene puesta en escena, pero el plató es un escenario que suceden cosas y es una pista de circo", opina Alsina, que echa en falta esa radio "que no se veía". "Puedo decir a un colaborador que acorte su pregunta y puede parecer que estoy censurando. Algunos sacan conclusiones hasta de las caras", lameta.