Carlos Alsina habla abiertamente de Pedro Sánchez con Jordi Évole, confesándole que el presidente del Gobierno ha sacado "lo mejor" de él con sus entrevistas, que es "defender el valor de la palabra y de la verdad frente a quienes digan que la mentira es una cosa discutible".

En 'Lo de Évole', Alsina explica que Sánchez "tiene posiciones que no son de izquierdas". "No me gusta que, como el presidente es del PSOE y es de izquierdas, todo lo que haga él es de izquierdas, y todo el que se considere de izquierdas tiene que aplaudir lo que haga él, porque si no te sitúan en la 'fachosfera'", lamenta.

Alsina no ve en la amnistía una medida de izquierdas, así como "subir la alambrada para que los inmigrantes no puedan entrar en la Unión Europea", "devolver a los menores sin respetar sus derechos" o "entregar el Sáhara Occidental".