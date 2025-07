El difícil recuerdo de Ricky Rubio sobre una derrota con España contra Serbia: "Pensé que era mi culpa y era un fracasado"

"Mis emociones siempre las he intentado esconder porque me frenaban", asegura Ricky Rubio durante su entrevista con Jordi Évole. El jugador ha confesado que se sentía mal "por un partido" y son varios los que se han ido acumulando en su cabeza.

Uno de ellos fue con la Selección Española en una derrota contra Serbia en la que se convirtió en base titular: "De los primeros que recuerdo es un partido con la Selección. (José Manuel) Calderón, que era el base titular, se lesiona y paso a ser el base titular. Y fue una de las primeras veces que las cosas no salen tan bien como estaban saliendo. Perdemos en los cuartos de final por un triple de (Milos) Teodosic".

"En ese momento, yo no quiero hablar con nadie, pero me derrumbo y digo que hemos perdido por mi culpa. El 'esto es mi culpa y soy un fracasado'", recuerda.

De hecho, el base ha relatado cómo se fue a llorar solo para que nadie le viera: "Me voy al vestuario y me voy a llorar solo al lavabo para que nadie me vea pensando que he dejado a España hundida por mi culpa. Eso es una de las primeras experiencias que se van cargando durante toda mi carrera".

