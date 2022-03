Felipe González celebra sus 80 años junto a Jordi Évole en una entrevista que se podrá ver el domingo a las 21:25. En ella, González habla sobre su trayectoria política y recuerda algunos episodios de su etapa como presidente del Gobierno, ahora que se cumplen 40 años de su llegada a la Moncloa.

En 'Lo de Évole', Felipe González también repasa la actualidad nacional e internacional y se centra especialmente en la guerra en Ucrania. "Putin terminará arrasando Ucrania. No tiene límites", comenta el ex presidente en una aterradora predicción que, en el vídeo sobre estas líneas, acompaña de una no menos inquietante opinión sobre el presidente ruso, que considera "más parecido a Hitler que a Stalin".

Felipe González, sobre Isabel Díaz Ayuso

¿Cómo definiría Felipe González a Isabel Díaz Ayuso? En este vídeo se puede ver la respuesta del expresidente de España a Jordi Évole.