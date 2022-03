Este domingo, a las 21:25 horas, Jordi Évole entrevista a Felipe González. ¿Cómo definiría el expresidente de España a Isabel Díaz Ayuso?

"No me atrevo a definirla"; afirma el socialista, que destaca que sólo se imagina una cosa: "Cómo sería su participación, intervención u opinión en uno de estos Consejos de la OTAN sobre la crisis de Ucrania, y me cuesta encajarla". No te pierdas su entrevista en Lo de Évole el próximo domingo.