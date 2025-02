La decisión de Dani Martín con su nuevo disco: "He decidido no hacer mucha promoción... y hacer una buena promoción"

Dani Martín ha sido el protagonista del nuevo programa de Lo de Évole. Los dos han estado en un camping, donde el cantante ha contado una decisión que ha tomado sobre la promoción de su nuevo trabajo discográfico.

"No tengo tanta promoción. He decidido no hacer mucha promoción... y hacer una buena promoción. Tampoco quiero ir de sobrado", cuenta el artista a Jordi Évole.

Para terminar, le deja un mensaje: "Para mí es un halago que me hayas querido entrevistar. Cuando te dan la oportunidad de venir aquí digo... hostia, es a un tipo al que sí le contaría la verdad".