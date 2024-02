"¿Recuerdas la que se lio con 'La pasión turca'? Hubo cierto escándalo de ver a Ana Belén deseando a un hombre de una manera apasionada. Y recuerdo que en las entrevistas te preguntaban que qué opinaba Víctor", expresa Jordi Évole, tras lo que Ana Belén reconoce que se sentía "insultada" cuando le hacían ese tipo de preguntas. "¿Cómo no me iba a dar rabia? ¿Ese tipo de preguntas se las harían a Víctor Manuel a la contra? ¿Pues para qué coño me lo haces a mí?", manifiesta la artista.

"No sé yo si ahora igual se exigiría que hubiese un punto de posicionamiento de que quien lo vea, sepa decodificar que lo que había en 'La Pasión turca' era una relación tóxica", reflexiona el presentador, a lo que Ana Belén responde lamentando que "pensamos que el público no es inteligente". "Dejemos pensar, que la gente es inteligente, que es capaz de ver una película o una obra de teatro y pensar", defiende la cantante, quien critica "el punto de infantilismo al que hemos llegado", en el que lo "dan todo masticadito y con el punto de vista ya hecho".

Para la artista, "el arte, hay que exponerlo", y uno cuando hace una película no tiene que ponerse "del lado de ese personaje", sino "solo entenderlo". "Yo no tengo que justificar al personaje, sino que quiero entenderlo, y ahí os lo dejo, ahí está", manifiesta.