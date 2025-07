¿Cómo era estar en un vestuario profesional siendo adolescente? Ricky Rubio responde: "Era una jungla"

Ricky Rubio debutó en la ACB teniendo solo 14 años. A la temporada siguiente, con 15, ya era un fijo en el primer equipo. Un debut prematuro que le hizo tener que lidiar, siendo adolescente, con convivir con jugadores profesionales en el vestuario mucho más mayores que él.

Pese a ello, el base ha explicado a Jordi Évole que "podía hacer bromas", aunque notaba esa diferencia de edad con sus compañeros: "Podía hacer bromas. Sí es verdad que me tenían como el niño y siempre tenía que ser el último en ducharme. Solo había seis duchas y éramos 12 o 14. Igual tenía que esperar 20 minutos. No era mucho de hablar, era más de escuchar y como no llamaba la atención aprendía".

Respecto a si le cuidaban por su edad, Ricky ha explicado que tuvo la "suerte" de coincidir con Marcelinho Huertas: "Era el segundo base del equipo. Tenía 19-20 años y venía de Brasil y es de los mejores compañeros que he tenido".

No obstante, esa misma temporada también vio la dureza de competir por un puesto en un equipo profesional: "Pero yo he visto compañeros de otras posiciones ese mismo año que es una jungla, donde tú eres su compañero de equipo pero quieren jugar más que tú. Ves que tienen un lado oscuro y que si para triunfar te tienen que pisar, lo harán. Aunque tengas 14 años. Aunque yo siempre he dicho que llevaba como unas gafas con un filtro y lo veía todo bonito".

